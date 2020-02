Jackson faz visita a Edvaldo e “PT cria um factoide político”

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve nesta segunda-feira (03), no gabinete do prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido), na sede da Prefeitura Municipal, para uma conversa. Teriam falado sobre a administração municipal, a qual JB elogiou, principalmente no que se refere às obras que vêm sendo realizadas.

Como o momento é de pré-campanha à Prefeituras Municipais, em que Edvaldo Nogueira é candidato à sucessão, o assunto resvalou para o momento político em que se começa a tratar sobre apoios e adesões. Foi divulgada o mínimo sobre o encontro. O próprio prefeito Edvaldo Nogueira disse: “tivemos uma boa conversa sobre o trabalho que temos realizado em Aracaju e também sobre política”, disse Edvaldo.

Apoio ao PT – Sobre o encontro entre Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira, uma fonte influente do PT admitiu que JB teria antecipado que só revelaria o seu apoio a uma candidatura a prefeito de Aracaju depois do carnaval e não teria escondido o seu desejo de “ficar com o PT”.

Segundo a mesma fonte, as conversas entre Jackson e lideranças petistas já teriam avançado e que o pré-candidato do PT, Márcio Macedo, estaria agendando um encontro entre o ex-governador e o ex-presidente Lula, para convencê-lo a filiar-se ao partido e disputar mandato federal em 2022.

Fake news – Um assessor direto do prefeito Edvaldo Nogueira foi firme ao desmentir essa informação da fonte petista. Disse que “se trata de mais um fake news do PT, entre tantos outros que são publicado”. Para o assessor: “Jackson Barreto não teria ido ao gabinete de Edvaldo Nogueira comunicar um absurdo desse”.

Acrescentou que o prefeito Edvaldo Nogueira mostrou-se “animado com a visita do seu aliado de sempre”, acrescentando que “Edvaldo não daria uma declaração de uma conversa sobre política, se tudo não acontecesse dentro de um projeto de apoio e composição que vem de vários anos”.