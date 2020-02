LÍDER DA OPOSIÇÃO NA ASSEMBLEIA FAX CRÍTICA À MENSAGEM DO GOVERNO

03/02/20 - 19:12:24

*LÍDER SAMUEL CARVALHO LAMENTA MENSAGEM DO GOVERNADOR BELIVALDO:*

_“ESQUECEU SAÚDE, SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E O REAJUSTE DOS SERVIDORES”_

O novo líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Samuel Carvalho (Cidadania-SE) criticou a mensagem do governador Belivaldo Chagas na abertura dos trabalhos legislativos em 2020. “Numa mensagem de 15 laudas, Belivaldo não garantiu que vai priorizar esse ano os serviços essenciais à população, nas áreas de saúde, segurança e educação”. O líder da oposição acrescentou que o governador não se comprometeu em rever as perdas salariais dos servidores, nem reajustar os salários da categoria, e isso é preocupante e lamentável.

Nos preocupa essa mensagem que tenta exalar otimismo, mas não explica à população como serão os investimentos nessas áreas prioritárias que mais a população carece, frisou o líder da oposição. “O governador poderia dizer com mais clareza como será sua gestão esse ano na saúde, que vive uma crise continuada desde a gestão Jackson Barreto. Belivaldo não adiantou quais serão os investimentos na segurança e como o estado vai combater a violência na capital e no interior. E a nossa educação, que tem índices de reprovação no Ideb não foi prioridade na mensagem enviada a Alese. Vamos ficar atento à essas questões importantes”.

Samuel Carvalho observou que o governador Belivaldo no primeiro ano de governo admitiu que enviou a esta Casa uma mensagem pessimista. “Ninguém quer investir num estado falido, sem segurança e sem infraestrutura”. Esperamos que esse quadro mude em 2020.

As grandes transformações que irão acontecer na economia do estado, anunciadas por Belivaldo Chagas, são esperadas também pelo deputado Samuel Carvalho. – Samuel destacou que não faz uma oposição do quanto pior melhor. “Queremos que Sergipe cresça e se desenvolva. Vamos dar a nossa parcela de contribuição no poder legislativo, fiscalizando o Executivo e cobrando as ações em benefício da população”.

“Vamos fiscalizar a aplicação do empréstimo de R$ 200 milhões obtido pelo Governo, para recuperação de nossas estradas e evitar que ocorra o que aconteceu com as obras do Proinvest. Muitas delas, ainda hoje, estão inacabadas”, finalizou Dr. Samuel.