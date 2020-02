MÃE FAZ OS FILHOS REFÉNS NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ POR TRÊS HORAS

03/02/20 - 05:58:27

Uma mulher apresentando comportamentos estranhos há algum tempo, se trancou neste sábado (01) com as criança dentro de uma residência localizada no conjunto habitacional João Alves, em Aquidabã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, Polícias Militares foram acionados e acompanharam o caso.

Após horas de negociações, e a presença de alguns familiares, a mulher resolveu liberar as crianças. Ela foi encaminhada pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o plantão psiquiátrico do Hospital São José, em Aracaju, enquanto as crianças foram levadas por membros do Conselho Tutelar na companhia dos avós paternos.

Com informações e foto de Genison Balbino.