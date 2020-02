Mulher de 88 anos tem a residência invadida e é estuprada em povoado de Capela

03/02/20 - 06:45:25

Uma senhora de 88 anos foi vitima de um crime bárbaro ocorrido no último sábado (01) no Povoado Saúde, localizado no município de Capela.

As informações são de que elementos entraram na residência da vitima pelo telhado. O invasor retirou uma ripa e as telhas e entrou na casa onde a idosa se encontrava, e a estuprou, já que a vitima não tinha como se defender.

As informações passadas por uma parente da vitima, ela estava dormindo quando foi surpreendida e obrigada a praticar o sexo com o elemento que em seguida, fugiu tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local prestando os primeiros atendimentos.

Em seguida, a idosa foi levada para o Hospital e Maternidade em Aracaju, onde recebeu atendimento.

Até o momento ninguém foi preso.

As informações e foto são do radialista J. Pereira