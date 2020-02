NA ALESE, PROCURADOR EDUARDO D`ÁVILA DEFENDE A HARMONIA ENTRE PODERES

03/02/20 - 16:43:48

Diante da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na tarde de hoje, 3, o procurador do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE), Eduardo Barreto D’Ávila, declarou que a parceria entre o Poder Público com o Poder Legislativo é essencial para o bem do Estado.

“Compreendo que a relação do Ministério Público com a Casa Legislativa deve permanecer sempre de forma harmônica, por isso, nesse momento de reabertura dos trabalhos deste poder, o ministério público de Sergipe se faz presente”, disse Eduardo Dávila.

Sessão Especial

A sessão da Casa foi aberta com a participação do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, cenário político que contou com a participação de várias autoridades da máquina pública, da capital e do estado. A sessão especial contou ainda com a participação de empresários e de instituições bancárias.

As sessões ordinárias do Poder Legislativo seguirão normalmente em horário regimental de hoje, dia 3, até o dia 17 de julho; e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

