Obra de recapeamento na Nestor Sampaio altera trânsito na região a partir da terça, 4

Nesta terça-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju dará início à obra de recapeamento da rua Nestor Sampaio, importante via de acesso que atravessa os bairros Luzia e Ponto Novo. São aproximadamente dois quilômetros de extensão que receberão nova camada asfáltica, beneficiando quem mora, trabalha ou trafega pela região. Durante a execução do serviço, haverá alterações no trânsito.

Os trabalhos serão divididos em três etapas e em todas serão necessárias intervenções no tráfego da avenida. Na primeira fase, que começa dia 4, os trabalhos serão concentrados no trecho que vai do cruzamento da Nestor Sampaio com a avenida Augusto Franco até a rua Castro Alves. Para reduzir os transtornos, tendo em vista o fluxo de veículos neste ponto, o serviço será executado em meia pista até a rua Santa Bernadete. Haverá operação “pare e siga”, quando for necessário.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão na região, auxiliando o fluxo e orientando os condutores. Para evitar possíveis congestionamentos, o órgão recomenda o uso de rotas alternativas.

“Nossos agentes atuarão na localidade para reduzir ao máximo os impactos no trânsito, mas sabemos que toda obra causa um pouco de transtorno, por isso, orientamos aos condutores a utilização de rotas alternativas. Os transtornos serão temporários e quando a obra for concluída, haverá benefícios para a mobilidade urbana na região”, reforça o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Desvios

O trânsito, na primeira fase da obra, será desviado também para as ruas Filemon Franco Freire e Carlos Marques. Já a rua Abigail Ferreira Araújo Ramos e as avenidas Gonçalo Rollemberg Leite (Saneamento) e Tancredo Neves são sugestões de rotas alternativas para os condutores durante a obra.

Transporte público

Pela avenida Nestor Sampaio circulam, diariamente, quatro linhas de ônibus: 200-Circular Indústria e Comércio 01, 200-Circular Indústria e Comércio 02, 703-Augusto Franco/Siqueira Campos e a 709-DIA/Centro via Clínicas. Os veículos do transporte público também utilizarão os desvios e o “pare e siga”.

Segunda etapa

Concluída a etapa inicial, começa a segunda parte da obra na rua Nestor Sampaio: da rua Castro Alves até o cruzamento com a Francisco Moreira. A terceira e última fase do recapeamento vai da Francisco Moreira até o cruzamento com a avenida Hermes Fontes.

03/02/20 - 10:46:09