PMA ABRE 135 NOVAS VAGAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO

03/02/20 - 16:30:13

De modo a fortalecer a cadeia produtiva do turismo na capital sergipana a partir da qualificação profissional, meta do projeto Venha Sentir Aracaju, do Planejamento Estratégico, a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), em parceria com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abriu, nesta segunda-feira, 3, as inscrições para os cursos “Atendimento com excelência” e “Como bem servir o turista”.

Essas duas capacitações, com 135 vagas, integram o conjunto de 39 cursos e oficinas de qualificação profissional, que totalizam 2.400 vagas em 45 turmas, em diversas áreas, ofertados pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com instituições de ensino e do terceiro setor, para o mês de fevereiro.

De acordo com o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, com um mercado cada vez mais exigente, a gestão municipal cumpre um importante papel preparando a mão de obra local para atender a essa cadeia produtiva.

“Em um mercado tão competitivo como o do turismo, além dos atrativos naturais, equipamentos turísticos e eventos, precisamos cada vez mais de mão de obra qualificada para melhorar a imagem do destino, melhorar a renda desses trabalhadores e transformar a experiência dos turistas em nossa cidade um diferencial competitivo com destinos já consolidados no país”, afirma o secretário.

Em contato direto com os turistas que visitam a capital sergipana, o guia de turismo Gilberto Júnior já atua há 12 anos na área e considera importante esse esforço da Prefeitura para qualificar profissionais para o turismo.

“Quanto mais o turista sair satisfeito do nosso destino temos a garantia do seu retorno, inclusive trazendo mais turistas. A gente precisa fazer com que os momentos desses turistas sejam inesquecíveis e para isso nossa mão de obra tem que estar mais bem preparada que outros destinos turísticos para que a gente tenha vantagem competitiva”, avalia o profissional.

Para o coordenador do mestrado profissional em turismo, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Lício Valério, a cadeia do turismo é composta de mais de 54 segmentos, por isso é preciso que haja capacitações específicas para melhorar, permanentemente, o nível de atendimento e satisfação de quem nos visita.

“Esses vários segmentos se articulam entre si, e por conta dessa característica, é de fundamental importância investimentos de processos de capacitação diferenciada capaz de atender os diferentes perfis dos serviços, bem como os diferentes perfis dos visitantes (consumidores)”, explica o coordenador, acrescentando ainda que “a formação de profissionais deve articular os conhecimentos teóricos com o mundo na sua prática”.

Davi Costa é acadêmico do curso de Gestão de Turismo e aluno do curso de Guia de Turismo, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Tão logo soube dos cursos ofertados pela Fundat, interessou-se em adicionar ao seu currículo mais experiências que agreguem valor a sua profissão.

“Já atuo no setor como fotógrafo/designer e o turismo é uma área pela qual sou apaixonado, por isso resolvi me especializar na academia e fazer cursos suplementares, como o do SENAC, e também esses que a Fundat abriu inscrições. Além da satisfação na aquisição de novos conhecimentos, isso me torna um profissional diferenciado no mercado”, pondera.

Informações e inscrições

Para outras informações sobre os cursos e oficinas, o candidato pode ligar para (79) 3179-1331. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, enquanto houver vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro; ou nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação e no Espaço Fundat, no Shopping Riomar.

Fonte e foto AAN