POLICIAIS DO 7º BPM PRENDEM DOIS HOMENS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO INTERIOR

03/02/20 - 05:08:47

As prisões aconteceram nos municípios de Riachão do Dantas e Lagarto

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois homens por agredir as ex-companheiras. Os casos ocorreram na noite dessa sexta-feira, 31, nas cidades de Riachão do Dantas e Lagarto, localizadas no Centro-Sul do estado de Sergipe.

Durante a noite, os policiais receberem informações que uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro na cidade de Lagarto. Após diligências, a equipe localizou o suspeito, de 31 anos de idade, que tentou fugir, mas foi preso logo em seguida.

O segundo caso foi registrado no bairro Novo Horizonte, em Riachão do Dantas, ainda durante a noite. O suspeito, de 43 anos de idade, foi preso por violência doméstica e ameaçar aos familiares da vítima.

Todos os envolvidos nos dois casos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para que as providências cabíveis fossem adotadas.

Informações e foto PM/SE