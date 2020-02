PRESO HOMEM COM MANDADOS DE PRISÃO POR LATROCÍNIO, HOMICÍDIOS E ROUBOS

03/02/20 - 11:09:27

Equipes da Divisão de Inteligência Policial (Dipol) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam Wesley Firmino dos Santos, conhecido como “Leko”. Ele é considerado de alta periculosidade e veio de Pernambuco. O suspeito, que tinha oito mandados de prisão em aberto, foi preso no último domingo, 2.

De acordo com as investigações, ele é suspeito da prática de roubo, homicídio, latrocínio e associação criminosa. As sentenças deferindo os pedidos de prisão foram expedidas pelas comarcas de Lajedo, Jupi e São João. Os policiais o identificaram e chegaram a localização dele, em Sergipe, onde estava residindo.

As investigações contaram com o apoio do Disque-Denúncia. A Polícia Civil reitera a importância da ferramenta para que crimes sejam elucidados e suspeitos de ações criminosas sejam presos. Informações e denúncias podem ser encaminhadas pelo telefone 181. O sigilo é garantido.

SSP