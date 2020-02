Radiopatrulha prende traficantes e apreende drogas na capital e interior

03/02/20 - 10:29:51

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha, atendeu várias ocorrências entre a sexta, 31, e o domingo, 2:

Na Sexta-feira, 31, foram feitas apreensão de 03 tabletes de maconha que totalizou 1 quilo de entorpecente e de um automóvel Ford Fusion com placa de São Paulo.

Sábado, 1º: Os militares do BPRp foram empregados em diversas escalas extras, onde realizaram policiamento ostensivo motorizado nas operações: Madrugada Segura, Sergipe Mais Seguro, na Festa da Padroeira de Itaporanga d’Ajuda, no Bloquinho da Sergipe e no Projeto Verão.

Domingo, 2: Foi preso, na Atalaia, um foragido da justiça com mamando de prisão em aberto pelo Denarc.

01 preso por direção perigosa no Fernando Collor

01 preso por porte ilegal de arma de fogo na Coroa do Meio.

Os militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pela Avenida Gasoduto, no Conjunto Orlando Dantas, quando avistaram um veículo, Ford Fusion de placa FLB-5464, do estado de São Paulo, sendo conduzido pela contramão por um indivíduo que é foragido da justiça, identificado como Maycon Yuri Conceição Santos.

Diante da situação, os radiopatrulheiros realizaram um acompanhamento tático policial e emanaram ordem de parada que não foi obedecida pelo suspeito.

Em determinado momento do acompanhamento, o indivíduo, que conduzia o veículo em fuga, abandonou o carro e empreendeu fuga, saltando pelo telhado de diversas residências.

No carro foi encontrado 03 tabletes de maconha e um documento falso.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

No domingo, 2, equipes de militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram no bairro Atalaia a prisão de 01 foragido da justiça com mamando de prisão em aberto pelo do Denarc, prenderam 01 suspeito por porte ilegal de arma de fogo na Coroa do Meio e 01 indivíduo por direção perigosa no Fernando Color.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Atalaia, no evento Fest Verão, quando radiopatrulheiros avistaram no evento uma pessoa extremamente nervosa com a presença policial e que tentou evadir-se com a aproximação dos militares.

O suspeito foi interceptado pelos policiais que efetuaram uma busca pessoal e consultas junto ao CIOSP, onde foi encontrado um mandado de prisão em aberto, nº 201620400679, do Denarc em desfavor de Luiz Filipe Andrade Santos.

Diante da situação o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido a Central de Flagrantes.

No Fernando Color, Carlos Oliveira foi conduzido à Central de Flagrantes, após ter sido avistado pelos policiais realizando diversas manobras perigosas e ter tentado evadir-se dos militares quando recebeu ordem de parada, desobedecendo diversas sinalizações da região.

Na Coroa do Meio, radiopatrulheiros avistaram, próximo ao museu do mangue, um indivíduo saindo de dentro do manguezal e arremessando uma bolsa plástica com uma arma de fogo, ao notar a presença dos policiais.

Foi feito um cerco no local e encontrado o revólver calibre .32, dispersado pelo suspeito e mais 23 gramas cocaína e 100 gramas de maconha em um pote que estava com o abordado.

Informações e foto sd Oliveira Filho