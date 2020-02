ROGÉRIO É ELEITO O NOVO LÍDER DO PT NO SENADO E CITA REFORMA TRIBUTÁRIA

03/02/20 - 21:06:12

O senador Humberto Costa (PT-PE) anunciou nesta segunda-feira (3) que seu colega de Sergipe, senador Rogério Carvalho, será o novo líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. A função era ocupada até agora pelo próprio Humberto.

— Rogério Carvalho agora é o nosso novo líder no Senado, vai ser eleito hoje (ontem)— avisou Humberto à imprensa.

Para ele, o governo federal vai insistir, em 2020, em pautas que o PT considera inadequadas. Ele citou a reforma tributária e a reforma administrativa como temas nos quais o Executivo terá resistência da oposição.

Também à imprensa, o novo líder do PT disse que o partido quer uma reforma tributária justa, que minimize a carga de quem ganha pouco e aumente a contribuição de quem ganha mais. Ele prometeu empenho da legenda também na reforma administrativa, para impedir o enfraquecimento do Estado brasileiro, e na questão da autonomia do Banco Central.

— O PT não concorda que o Banco Central tenha 100% de autonomia — pontuou Rogério Carvalho.

Fonte: Agência Senado