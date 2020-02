São Cristóvão: prefeitura abre cadastramento para hospedagem ‘Cama e Café’

03/02/20 - 12:46:57

Começa nesta segunda-feira (03) o cadastramento para os sancristovenses que tem interesse em disponibilizar seus imóveis para funcionar como hospedagem ‘Cama e Café’ durante o ano. Realizado pela Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), o cadastro ocorre até dia 14 de fevereiro.

De acordo com a diretora de turismo da Fundact, Fabiana Almeida, o intuito é que com o cadastro, o número de opções de espaços para hospedagem seja ampliado durante as grandes festas da cidade e também em outros períodos do ano. “Nós estamos convidando aqueles que têm interesse em alugar suas casas ou quartos para que se inscrevam e façam parte de um catálogo que ficará disponível inicialmente no site da Prefeitura”, explicou.

Segundo Fabiana, após o cadastramento, a Fundact em parceria com o Sebrae e Senac irá realizar uma capacitação com as pessoas inscritas. “A partir desse cadastramento nós iremos fazer uma capacitação para falar sobre o que é o turismo, como eles dever receber os turistas, sobre os valores que devem ser aplicados, apresentando todas as normas que estão previstas pelo Ministério do Turismo para esse tipo de serviço. Essa é uma maneira de oferecer ao turista um meio de hospedagem organizado e irá contribuir para a geração de renda para os moradores da cidade”, detalhou.

O cadastro é mais uma iniciativa da Prefeitura de São Cristóvão que visa fomentar o turismo na cidade. O interessado deverá comparecer a Diretoria de Turismo – Paço Municipal, Praça São Francisco, entre os dias 03 a 14 de fevereiro, das 8h às 14h, com os seguintes documentos: RG, CPF, Fotos do imóvel.

Fonte e foto assessoria