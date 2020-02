Shopping Jardins promove sessões de cinema para crianças autistas

03/02/20 - 13:07:51

Estreia acontecerá no dia 8 de fevereiro, no Cinemark Jardins em Aracaju (SE)

Em parceria com o projeto Sessão Azul, o Shopping Jardins brinda o público sergipano com exibições de cinema especialmente preparadas para acolher crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. A estreia será no dia 8 de fevereiro (sábado) às 11 horas no Cinemark e apresentará a animação ‘Um Espião Animal’. Crianças e acompanhantes pagarão meia entrada e os ingressos estarão à venda na bilheteria do cinema do Shopping Jardins e pelo site www.sessaoazul.com.br.

A Sessão Azul acontecerá a cada dois meses no Cinemark do Shopping Jardins. Durante toda a exibição do filme, a sala estará com som mais baixo, luz levemente acesa e toda a plateia poderá andar, falar, dançar, cantar e circular à vontade. Sempre são exibidos filmes infantis dublados e não haverá veiculação de trailers comerciais. Cada sessão serve de treinamento para as crianças na adaptação ao ambiente do cinema.

‘Um Espião Animal’

A animação conta a história de Lance Sterling, um superespião que é convencido pelo inventor Walter Beccket a tomar uma poção que o deixará “invisível” aos inimigos. No entanto, o homem elegante, atraente e sofisticado, acaba sendo transformado em um pombo. O melhor espião do mundo e o cientista são completamente diferentes, mas diante do fato inesperado, Lance Sterling precisará se unir com o rapaz esperto, porém com poucas habilidades sociais, para salvar o dia.

Sessão Azul

Presente em 11 Estados brasileiros e no Distrito Federal, a Sessão Azul chega a Sergipe através de parceria com o Shopping Jardins e conta com o apoio local do Centro de Reabilitação Infantil (Creia). O projeto criado pelas psicólogas Carolina Salviano e Bruna Manta e pelo gerente de projeto, Leonardo Cardoso, nasceu em 2015 com o propósito de ambientar crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias em sessões de cinema adaptadas para elas. A proposta é que essa atividade seja uma extensão do trabalho terapêutico realizado com a criança, aumentando o engajamento dos pais no processo de tratamento.

O Sessão Azul é uma iniciativa gerida pela CapaciTEAutismo Entretenimento e conta com patrocínio de shoppings, bem como parcerias de ONGs e instituições voltadas para o autismo. Quando há a opção de mais de um filme com temática infantil em versão dublada, a CapaciTEAutismo faz uma enquete no site, com ao menos duas opções, para que o público escolha qual filme será exibido.

Mais informações e a programação estão disponíveis no site www.sessaoazul.com.br.

O quê? Exibição do filme ‘Um Espião Animal’, em sessão especialmente preparada para acolher crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

Quando? 8 de fevereiro (sábado), às 11h.

Onde? Cinemark do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 14,50 (meia entrada para crianças e acompanhantes).

Mais informações? www.sessaoazul.com.br .

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins