4 de fevereiro- Dia Mundial de Combate ao Câncer, lembra Jason Neto

04/02/20 - 16:17:12

Vereador Jason Neto é o autor do projeto de lei 13/2017 que cria o Sistema Municipal de Registro de Câncer, através do Sistema de Informação do Câncer (Siscan).

O projeto prevê que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) organize os dados que irão subsidiar o monitoramento e a avaliação dos pacientes com a doença.

Entre outras finalidades, o sistema ajudará na identificação de grupos de risco, por idade, sexo, local de moradia, profissão e facilitará a implementação de ações planejadas. O projeto já foi aprovado na redação final da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).