Paulo Márcio diz que o senador Alessandro “tem natureza despótica e é autoritário”

04/02/20 - 15:44:54

As declarações feitas pelo senador Alessandro Vieira sobre os comentários de integrantes de outros partidos, quanto ao resultado da pesquisa para prefeito de Aracaju e que terminou chancelando o nome da delegada Daniele Garcia, como candidata do Cidadania, acabou gerando uma grande repercussão.

Isso porque algumas pessoas questionaram a pesquisa, principalmente pelo Instituto responsável e que seria de uma pessoa ligada ao agrupamento do Cidadania.

Ao tomar conhecimento dos questionamentos, o senador foi duro em sua resposta, afirmando que ”com relação às pessoas que ficaram questionando pesquisas, falta vergonha na cara. É um mal que aflige muita gente em Sergipe e no Brasil, falta de vergonha na cara”, disparou Alessandro.

No inicio da tarde desta terça-feira (04), o delegado Paulo Márcio, pré-candidato a prefeito em Aracaju pelo DC, divulgou uma nota e respondeu no mesmo tom do senador, ao afirmar que “rotular como “sem vergonha na cara” as pessoas que, sentindo-se prejudicadas, democraticamente questionaram a contratação, por meio de recursos públicos, de um instituto umbilicalmente ligado ao partido comandado por Vossa Excelência, só vem a confirmar a natureza despótica e o autoritarismo que lhe são característicos”.

Veja a nota do delegado e pré-candidato na íntegra

Senador Alessandro Vieira,

Graças a Deus, vivemos em um regime democrático. Mais ainda, adotamos como forma de governo a República, que deriva do latim “res publica” e significa, literalmente, coisa pública.

O dinheiro do fundo partidário, por exemplo, que Vossa Excelência utilizou para custear polêmica pesquisa realizada por um instituto cujos sócios são dois filiados do partido Cidadania, também é considerado coisa pública, e, como tal, não pode servir a qualquer propósito que não se coadune com o interesse público ou coletivo.

Portanto, rotular como “sem vergonha na cara” as pessoas que, sentindo-se prejudicadas, democraticamente questionaram a contratação, por meio de recursos públicos, de um instituto umbilicalmente ligado ao partido comandado por Vossa Excelência, só vem a confirmar a natureza despótica e o autoritarismo que lhe são característicos e já não se envergonham em desfilar à luz do dia.

Se Vossa Excelência conduz seu agrupamento com rédeas curtas e impõe sua vontade sobre seus correligionários, para tanto valendo-se de uma democracia de fachada, é algo que não nos diz respeito e sobre o que não nos interessa emitir qualquer juízo de valor. Como diz o adágio popular, os incomodados que se mudem (alguns já se mudaram e outros estão de malas prontas).

Mas, a partir do momento em que seu instituto natimorto vai a campo e, de forma deliberada, exclui o nosso nome da lista de pré-candidatos, de modo a alterar o resultado da sondagem para atender a objetivos não republicanos, tenha absoluta certeza de que, tantas vezes quantas forem necessárias, utilizaremos de nossos direitos e prerrogativas constitucionais – que Vossa Excelência arrogantemente prefere chamar de “falta de vergonha na cara” – para defender a transparência, a lisura do processo eleitoral e a igualdade entre partidos e pré-candidatos, nos termos assegurados pela Constituição Federal e legislação eleitoral.

Delegado Paulo Márcio (DC) Pré-candidato a Prefeito de Aracaju.

Munir Darrage