DEPATRI IRÁ COMANDAR A INVESTIGAÇÃO SOBRE ARRASTÃO EM HOSPITAL

04/02/20 - 11:29:01

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) informa que, seguindo uma determinação da delegada geral, Katarina Feitoza, a unidade da Polícia Civil comandará as investigações sobre o fato ocorrido no Hospital da Unimed, no bairro São José. O caso ocorreu por volta das 5h40 desta terça-feira, 4.

De acordo com as investigações, um homem armado e com capacete invadiu a recepção da unidade hospitalar. O suspeito subtraiu aparelhos celulares das pessoas presentes no local. A ação ocorreu na recepção do hospital e, segundo as informações obtidas no local, não houve agressão.

O chamado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) ocorreu por volta das 6h30. O solicitante relatou que um homem entrou com arma em punho na recepção da urgência da Unimed e anunciou o assalto, levando aproximadamente dez celulares de pessoas que aguardavam atendimento.

Ainda segundo as informações do Ciosp, o solicitante informou que um segundo homem estava em uma motocicleta, do lado de fora, esperando que o outro envolvido no crime terminasse o roubo. Ambos fugiram após a ação criminosa.

Ainda segundo as equipes policiais, já estão sendo trabalhadas as informações obtidas no local para identificar e intimar as pessoas responsáveis pelo prédio; assim como solicitar as imagens das câmeras internas e também das proximidade, já que é uma área comercial. A Polícia Civil se compromete a dar uma resposta o quanto antes ao caso.