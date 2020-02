DUPLA INVADE RECEPÇÃO DO HOSPITAL DA UNIMED E FAZ ARRASTÃO E FOGEM

04/02/20 - 08:22:55

Dois homens usando capacetes realizaram no inicio da manhã desta terça-feira (04) um verdadeiro arrastão no Hospital da Unimed, localizado no Bairro São José, em Aracaju.

As informações são de que a dupla entrou na recepção do hospital por volta das 05:40 horas e, enquanto um dos elementos se posicionou na porta, com a mão na cintura como se estivesse armado, o outro assaltante anunciou o assalto e recolheu os aparelhos de telefones celulares, dinheiro e pertences das vitimas.

Em seguida os elementos deixaram o local e fugiram tomando rumo ignorado. Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) estiveram no local iniciaram diligências para tentar prender os envolvidos, mas até o momento ninguém foi preso.

Nota da Unimed

A Unimed Sergipe informa que no início da manhã desta terça (04), por volta das 5h40, um homem armado e usando um capacete adentrou a unidade hospitalar da operadora, subtraindo os aparelhos celulares das pessoas presentes no local. A ação foi restrita à recepção da urgência e não houve agressão física.

As autoridades policiais foram imediatamente acionadas. A Unimed está adotando todas as providências cabíveis em atendimento as vítimas e no fornecimento das informações necessárias a investigação, incluindo o fornecimento das imagens do circuito interno de segurança do Hospital. A Unimed lamenta profundamente o ocorrido e informa que revisará as medidas de segurança de que dispõe no intuito de reforçá-las ainda mais.

Com informações e foto do radialista J. Pereira

Munir Darrage