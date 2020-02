Estácio abre inscrições para alfabetização de jovens e adultos

Desde sua criação, em 2018, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos já contou com a participação de mais de 500 alunos. As inscrições poderão ser realizadas diretamente no Centro Universitário Estácio de Sergipe, localizado à rua Teixeira de Freitas, nº 10, em Aracaju. Os interessados podem tirar suas dúvidas na sala de matrícula ou na nossa central de atendimento pelos telefones 0800 880 6767 ou 4003 6767. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente na Secretaria da Pós-Graduação do Centro Universitário, todos os dias da semana, entre 14h e 20h ou através do link https://portaladm.estacio.br/forms/alfabetizando/.

Nesta edição, a Estácio ampliou para 12 o número de unidades que vão oferecer gratuitamente o programa. Segundo Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio, a meta é levar o programa a todas as unidades da instituição no Brasil. “Estamos alinhados com os ODS 4 da ONU e queremos combater o analfabetismo e erradicá-lo no entorno de nossos campi. Os dados do IBGE nos mostram que a batalha ainda é bem grande”, comenta.

Para chegar aos alfabetizandos, a Estácio busca lembrar à comunidade no entorno das unidades, que todos podem contribuir para transformar significativamente a vida destas pessoas. “A maioria dos nossos alunos, precisa de alguém que os leve à Unidade para conhecer o programa. Neste momento, é fundamental que conhecidos e familiares os incentivem a dar este primeiro passo.” afirma Alexandra Witte Coordenadora do Programa.

O ensino é individualizado. As aulas aconteceram no período noturno com duração de três horas por dia, duas vezes por semana, e são totalmente gratuitas. Durante quatro meses, os alfabetizandos tem aulas com estudantes dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio – como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – além da participação do corpo docente da Instituição. O objetivo é de que, ao término, os alunos se tornem capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples e usar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias.

O Sistema Estácio de Alfabetização e Letramento agrega a alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática com a alfabetização e letramento midiático e informacional, e a modalidade de ensino presencial com o ensino digital. Outro diferencial é a comunicação por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel, praticamente indispensável nos dias de hoje. Após o programa, o alfabetizado poderá exercer plenamente a sua cidadania, reconhecendo o seu valor e seu papel na sociedade, aumentando as suas chances de ingressar no mercado formal de trabalho e de dar continuidade dos estudos.

ODS 4 da ONU

O Programa de Responsabilidade Social da Estácio está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), que deseja garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos – homens e mulheres – estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática até 2030. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em junho 2019, o Brasil registra o número de 11,3 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais.

Fonte e foto assessoria