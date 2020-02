Lideranças de vários partidos prestigiam lançamento da pré-candidatura de Daniele Garcia

04/02/20 - 10:58:19

Foi realizado no hotel Confort em Aracaju o lançamento da pré-candidatura da delegada Daniele Garcia a prefeita de Aracaju. Na oportunidade, foram convocados todos os pré-canditados a vereador do Cidadania.

A noite desta segunda-feira (3) foi de festa para os filiados e simpatizantes do Cidadania. No auditório do Confort Hotel, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, foi lançada a pré-candidatura da delegada Danielle Garcia a prefeita de Aracaju.

O auditório ficou pequeno para o grande número de pessoas que compareceram ao evento político. Lideranças do partido e de outras legendas prestigiaram o lançamento da pré-candidatura da delegada.

Um dos filiados do Cidadania e pré-candidato a vereador, advogado Thieryson Santos que participou do evento e confirmou oficialmente a pré-candidatura a vereador por Aracaju. “Agradeço ao Time do Cidadania, a Delegada Daniela Garcia, Dr. Emerson e demais correligionários por acreditar e aprovar o meu nome nessa construção da política sergipana com transparência, ética, moral, respeito com a coisa pública, respeito para com o povo, sem esquemas, sem corrupção, baseado nos valores democráticos”, disse o advogado.