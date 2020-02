MAISA: PSD É PARTIDO QUE TEM COMPROMISSO COM INSERÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA

04/02/20 - 13:40:45

A deputada estadual, presidente e coordenadora estadual do PSD Mulher, Maisa Mitidieri, destaca a necessidade da inserção da mulher no campo político e comemora ações que viabilizam esse caminho. Ressaltando que o Partido Social Democrático, PSD, vem desenvolvendo um excelente trabalho nesse processo. “Nós fazemos parte de um grupo político que entende e tem uma sensibilidade muito grande na questão da mulher como peça fundamental da engrenagem política”, afirma.Maisa lembra que não só no sentido estadual, mas também no nacional o PSD tem compromisso com o tema. Exemplo disso é o evento que vem visitando todo o país com a participação da coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antônio. Na oportunidade, é reunida toda a gama feminina do partido para debater questões burocráticas e trocar experiências entre mulheres políticas.

“O compromisso em aumentar o espaço de voz da mulher na política é uma grande bandeira que todo partido vem levantando durante todos esses anos. Em Sergipe, somos a maior bancada feminina na Assembleia Legislativa com duas parlamentares. Temos que entender que somos 52% da população e que devemos ser representadas por nós mesmas. O caminho é longo mais acredito que seguiremos unidas em busca de uma igualdade”, defende a parlamentar.

Maisa comemora um ganho recente que aconteceu em dezembro de 2019. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, lançou o site #ParticipaMulher como forma de homenagem às mulheres que fizeram e ainda fazem história na vida política e na Justiça Eleitoral. A página é completamente dedicada a destacar, valorizar e fortalecer o papel e participação feminina na vida política nacional, estadual e municipal.

O site divulga ainda os progressos da legislação sobre a igualdade de gênero, trazendo perfis de mulheres que, através do seu trabalho, propiciaram avanços políticos significativos, com o intuito de ampliar os direitos das brasileiras na esfera eleitoral e partidária. “Cada passo que a gente for capaz de dar para a divulgação e incentivo da participação feminina deve ser comemorada, pois precisamos nos conscientizar da importância do nosso papel no centro da política”, conclui.

Da assessoria