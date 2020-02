MORTE DE JORGE ALEXANDRE: PC APREENDE DUAS ARMA DE FOGO EM LAGARTO

04/02/20 - 16:46:42

Investigadores mantêm diligências para prender suspeito e pedem auxílio da população

Em decorrência de investigações realizadas pelas equipes da Delegacia Regional de Lagarto, no caso que vitimou o jovem Jorge Alexandre Souza Santana, em Lagarto, no último dia 23 de Janeiro, policiais civis apreenderam duas armas de fogo após cumprimento de mandados de busca e apreensão. A operação policial foi realizada após informações obtidas pela Polícia Civil de Lagarto depois de várias diligências realizadas.

Foram dois mandados de busca e apreensão cumpridos em momentos simultâneos. Um no bairro Libório, na residência de um homem, preso em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo, e outra no Centro da cidade, em um estabelecimento comercial. A arma flagrada com o homem preso hoje teria sido negociada logo após o crime, pelo suspeito preso temporariamente no início das investigações e que presenciou o crime que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, com sete munições, e uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 36 munições. Segundo informações de investigadores da Delegacia Regional de Lagarto, “um homem foi preso temporariamente no dia 28 de janeiro, mas, antes disso e ainda no período das investigações, ele teria pedido a um familiar que vendesse um revólver a outro rapaz da cidade por R$ 4 mil”.

A arma está sendo investigada pelo Instituto Criminalística e será submetida ao exame de balística. Já o investigado foi autuado e liberado mediante o pagamento de fiança e responderá o processo em liberdade”.

A Polícia Civil reafirma que mantém intensas diligências para prender Rodrigo.As investigações seguem em andamento e qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181), o sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP