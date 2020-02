Não entro na disputa eleitoral para perder, afirma Souza, de Areia Branca

Ex-prefeito por três mandatos, Ascendino de Sousa, 63, confirmou sua pré-candidatura em Areia Branca às eleições de outubro desse ano. “Não entro numa disputa eleitoral para perder ou para favorecer ou prejudicar alguém. Sou pré-candidato a prefeito para beneficiar o povo de Areia Branca, que está carente de um mandato sério, comprometido com as suas demandas”, afirma.

Para Sousa, a atual gestão não faz um governo voltado à população, deixando a desejar em várias áreas. “Estão priorizando os recursos da forma errada. E não é falta de dinheiro, porque incrementamos a receita mensal em mais de R$ 600 mil devido à ação que ingressamos contra a Petrobras no repasse dos royalties. Falta mais cuidado e atenção com o novo povo”, critica o ex-prefeito.

Sousa acredita que suas três gestões, com as ações realizadas no município, são o principal referencial que lhe dão condições para ser submetido novamente às urnas. “Ninguém é perfeito, mas tenho consciência que deixamos um legado de inúmeros benefícios. Temos obras em todos os cantos de Areia Branca, como pavimentação, esgotamento sanitário, energia elétrica, escolas, postos de saúde, moradias que, aliás, até hoje não construíram sequer uma meia casa”, lista.

Confiante, Sousa garante que se a população lhe conceder o direito de retornar à prefeitura, ele irá trabalhar com afinco para garantir conquistas e novos benefícios para o município. “Tenho 63 anos, sou aposentado pelo INSS, mas existe uma coisa dentro de mim que é ideal. E o meu ideal é lutar, trabalhar por uma cidade melhor. Nasci, me criei, me casei, tive filhos e moro em Areia Branca. Minhas origens estão aqui, e por isso tenho certeza que faremos um trabalho de primeiríssima qualidade”, garante Sousa.

