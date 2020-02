O SENADOR ESTÁ JUNTANDO TUDO. COMO SERÁ ESSA PANELA?, QUESTIONA VEREADOR

04/02/20 - 16:36:47

Durante a realização do programa Inove Notícia desta terça-feira, 04, com apresentação do radialista Kleber Alves na rádio Cultura 670 AM [horário das 16 às 18 horas], o repórter Alex Carvalho conversou na abertura dos trabalhos parlamentares na Câmara de Vereadores de Aracaju (CMA) com o vereador Cabo Amintas (PTB).

Na oportunidade, foram abordados diversos assuntos, dentre estes: o lançamento da pré-candidatura da delegada Danielle Garcia à Prefeitura de Aracaju pelo (Cidadania). “Deixaram a vereadora Emília Correia de fora”, disse o parlamentar.

Já em relação ao comportamento do correligionário e presidente estadual da sua agremiação, Deputado Estadual Rodrigo Valadares, que tem realizado inúmeras críticas as oposições em Aracaju e em Sergipe, o vereador disse esperar que ele saiba separar o joio do trigo. “Sou oposição e tenho um bom relacionamento com o deputado”, destacou.

Durante entrevista, o Cabo fez questão de reconhecer que Rodrigo joga duro demais com o senador Alessandro Vieira (Cidadania). “Está transformando-se em uma questão pessoal entre os dois. Eles devem sentar e conversar”, ressaltou.

Sobre o futuro partidário e a definição em relação ao processo sucessório deste ano na capital sergipana, Amintas disse que amanhã estará conversando com o deputado, quando será analisado os caminhos que seguirá. “Temos vários convites, tudo pode acontecer, inclusive nada”, sorriu.

Voltando a falar sobre o senador Alessandro Vieira, o vereador lembrou que o povo aracajuano está ficando inteligente. Pois, segundo ele, o Senador é um homem sério e que está fazendo uma ótima agremiação, organizando um grupo bom, sabendo fazer a política partidária. “Mas, se ficar observando apenas o partido, se ele não é aliado ao (PT), não é aliado à esquerda, onde é que cabe o Dr. Emerson aí”? Questionou Amintas que prosseguiu.

“O Dr. Emerson que foi eleito pelo número 13 300 que é do deputado estadual Francisco Gualberto. Ou seja. Dr. Emerson sempre foi esquerda e o senador está conseguindo juntar todo mundo, como é nessa panela? Voltou a questionar e, concluiu: “Tem panelinha”!

Por Elder Santos, com informações do Programa Inove Notícias