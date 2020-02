O sonho da refinaria

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou a instalação de uma refinaria de petróleo na Barra dos Coqueiros. O governo estadual já liberou, inclusive, a licença ambiental para a concretização do projeto. O empreendimento terá capacidade para processar 35 mil barris diários de óleo, produzir nafta e diesel específico para motores de grandes navios. Esta não é a primeira vez que Sergipe tem uma refinaria batendo à porta. Em seu último governo (2003/2007), João Alves Filho (DEM) anunciou a instalação de uma mega refinaria de petróleo também na Barra dos Coqueiros. Batizado de Atlântico Sul, o projeto do demista naufragou antes do fim do mandato dele. Em 2014, aportou em Sergipe um tal Paulo Roberto Costa com a proposta de implantar uma pequena refinaria em Carmópolis. Seriam investidos R$ 120 milhões para processar 5 mil barris diários e gerar 250 empregos. Uma semana após o festejado anúncio no Palácio do Governo, Paulo Roberto Costa foi preso no escândalo da Lava Jato e o empreendimento foi pra cucuia. Tomara que agora, a refinaria anunciada por Belivaldo saia mesmo do papel, contudo é melhor não comemorar o ovo no fiofó da galinha, pois gato escaldado tem medo de água fria. Misericórdia!

Novo líder

O sergipano Rogério Carvalho é o novo líder do PT no Senado. Ele substituiu o pernambucano Humberto Costa. Logo após ser escolhido para liderar o partido, Rogério disse que a legenda quer uma reforma tributária justa, que minimize a carga de quem ganha pouco e aumente a contribuição de quem ganha mais. O novo líder também prometeu empenho do PT na reforma administrativa, “para impedir o enfraquecimento do Estado brasileiro”. Então, tá!

Pesquisa contestada

Feita para definir a pré-candidatura do partido a prefeito de Aracaju, a pesquisa encomendada pelo Cidadania tem sido muito criticada. Depois do pré-candidato Almeida Lima (PV) ter levantado suspeita sobre a seriedade do instituto, agora foi a vez de o secretário de governo, José Carlos Felizola, tirar uma casquinha da consulta popular: “A pesquisa do Cidadania merece parar na delegacia de defraudações”. Crendeuspai!

Visita ao aliado

E quem deu com os costados, ontem, na Prefeitura de Aracaju foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Recebido efusivamente pelo alcaide Edvaldo Nogueira (futuro PDT), JB elogiou as obras realizadas pela administração do aliado e conversou muito sobre as eleições deste ano. O prefeito agradeceu a visita do amigo. Segundo ele, é muito bom sempre conversar com Jackson “sobre a gestão da cidade, as grandes obras e também falar sobre política”. Marminino!

De volta ao batente

E quem comemorou o fim do recesso parlamentar foi o deputado federal Valdevan Noventa (PSC): “Nosso trabalho continuará em 2020 com mais vigor e participação popular”, disse. Ele lembrou que no ano passado destinou emendas parlamentares para os 75 municípios sergipanos. Noventa promete ficar atento às prioridades do Parlamento, “que são a reforma tributária e o ajuste das contas públicas”. Ah, bom!

Sangue novo

Onze aprovados no concurso da Assembleia tomaram posse, ontem, para o preenchimento de vagas em cargos efetivos do Legislativo. Coube ao diretor-geral do Parlamento, Roberto Bispo, desejar boas-vindas aos novos servidores. Foram 96 aprovados e 45 convocados. Os outros 40 deverão ser chamados até o final deste ano. Legal!

Fim de férias

Os vereadores de Aracaju retornam hoje das merecidas férias. Autoconvocados, eles vão analisar e votar projetos do Executivo municipal, como o que prorroga, de 30 de junho para 30 de agosto, o prazo para o contribuinte solicitar a isenção do IPTU. Durante as sessões extraordinárias os vereadores também vão aprovar a redução do recesso parlamentar, que só deveria terminar no próximo dia 16. Aff Maria!

Sorte lançada

A delegada de Polícia Danielle Garcia (Cidadania) teve seu nome lançado como pré-candidata a prefeita de Aracaju. A moça acha que a Prefeitura pode entregar muito mais para a população. Já o presidente do partido, senador Alessandro Vieira, reforçou que Aracaju “merece avançar, crescer com ética e honestidade”. O Cidadania ainda não decidiu se fará aliança com outros partidos ou se vai para o embate eleitoral com uma chapa puro sangue. Aguardemos, portanto!

Disputa polarizada

A fase de pré-campanha polarizou em Tobias Barreto. A disputa eleitoral tende a ser entre Diógenes Almeida (MDB), concorrendo à reeleição, e o ex-prefeito Dilson de Agripino (sem partido), que deverá ter como vice o ex-vereador César Prado, o candidato que ficou em segundo lugar em 2016. Até o momento, não se fala na possibilidade de surgimento de uma terceira via naquele município sergipano. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Esbanja otimismo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anda pra lá de otimista. Ontem, ao ler a mensagem na reabertura dos trabalhos legislativo da Assembleia, o “Galeguinho” esbanjou confiança: “Hoje podemos afirmar que fizemos a avaliação exata dos problemas e utilizamos os instrumentos mais adequados para enfrentá-los. Temos, diante de nós, uma estrada aberta para o crescimento econômico. Que Deus nos ajude nessa nova caminhada”. Amém!

Recorte de jornal

