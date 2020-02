Prêmio Semear Internacional de Jornalismo será lançado em Sergipe nesta quarta

Na sede do Sindijor, comunicadores poderão conhecer detalhes do concurso, que premiará reportagens sobre projetos financiados pelo FIDA no Estado

Nesta quarta-feira(05), às 10h, Sergipe realiza o lançamento oficial do Prêmio Semear Internacional de Jornalismo, na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe – Sindijor. O concurso premiará as melhores reportagens sobre os projetos financiados pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA em 11 estados do Brasil [sendo, em Sergipe, o Projeto Dom Távora, executado em parceria com o Governo do Estado]. As inscrições de reportagens veiculadas entre 15 de janeiro e 30 de junho de 2020 deverão ser realizadas através do formulário disponível no portalsemear.org.br, entre 01 de abril e 15 de julho de 2020, com envio de material pelos Correios.

As premiações totalizam R$ 70 mil, contemplando primeiros e segundos colocados nas categorias: impresso, rádio, televisão e internet. O primeiro lugar de cada categoria recebe, além de troféu e certificado, um prêmio no valor de R$12.500. Já os segundos colocados receberão a quantia de R$ 5 mil. Participarão do lançamento do concurso em Sergipe, a gerente de Cooperação Sul-Sul do Programa Semear Internacional, Ruth Pucheta, e o oficial para a Divisão da América Latina e Caribe do FIDA, Leonardo Bichara. Através de parceria com o Governo de Sergipe, o FIDA financia o projeto Dom Távora, que promove o desenvolvimento econômico-social de comunidades rurais por meio da elaboração e execução de 154 planos de negócio.

Na prática, o projeto Dom Távora contribui com a mitigação da pobreza rural em Sergipe, possibilitando, a cerca de 6 mil famílias de pequenos produtores residentes em 15 municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo, a oportunidade de receber apoio financeiro e suporte técnico para desenvolver negócios em áreas como criação de animais, produção de artesanato e turismo rural. Executado pela Secretaria de Estado da Agricultura Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), o projeto Dom Távora conta com o investimento total de US$ 28,6 milhões, sendo US$ 16 financiados pelo FIDA, e US$ 12,6 alocados pelo Governo de Sergipe.

Para o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, o prêmio estimula a divulgação das ações realizadas no projeto Dom Távora, prestando contas à sociedade sobre os resultados do investimento do FIDA em Sergipe. “Acredito que a imprensa cumpre o importante papel de dar transparência aos investimentos públicos. Esta, portanto, é uma oportunidade de levar a público os resultados alcançados nesse acordo Internacional feito pelo Estado, que está possibilitando o desenvolvimento socioeconômico de milhares de famílias do interior. Só em 2019, o governador Belivaldo Chegas autorizou a liberação de R$ 5 milhões para a realização de vinte novos investimentos comunitários”, destacou André Bomfim.

Pautas

Diversas pautas podem surgir a partir de cada projeto beneficiado pelo Dom Távora em Sergipe. As reportagens inscritas no concurso poderão abordar temas como: técnicas de beneficiamento de produtos, comercialização de produtos da agricultura familiar, mudanças e impactos positivos nas comunidades atendidas pelos projetos financiados pelo FIDA, protagonismo de jovens rurais, ações focadas em gênero e empoderamento feminino na zona rural, além de trabalhos voltados comunidades quilombolas e povos indígenas.

As mulheres e os jovens rurais são o público prioritário do Projeto Dom Távora, organizados em associações, comunidades quilombolas ou assentamentos rurais. As famílias que participam do projeto vivem nas áreas rurais de 15 municípios do Estado, nos seguintes territórios: Centro Sul – Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias; Território Agreste Central e Médio Sertão – Pinhão, Nossa Senhora Aparecida, Carira, Graccho Cardoso e Aquidabã; Território do Baixo São Francisco – Japoatã, Santana do São Francisco, Ilha das Flores, Pacatuba, Brejo Grande, Neópolis e Canhoba.

Os interessados em acessar sugestões de pauta relacionadas ao Projeto Dom Távora podem acessar o site www.seagri.se.gov.br ou enviar e-mail com dúvidas e solicitações para [email protected] O edital do Prêmio, onde conta todo o regulamento, está disponível no site do Semear Internacional http://portalsemear.org.br/wp-content/uploads/2020/01/edital_premio-jornalismo-PSI.pdf.