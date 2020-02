PRESIDENTE DO PATRIOTA DE EMÍLIA CORRÊA E DO DC DE PAULO MÁRCIO SE REÚNEM

04/02/20 - 06:01:08

Um encontro ocorrido na noite desta segunda-feira (03) em uma conveniência da capital entre os presidentes dos diretórios do Patriota, Uezer Licer Mota Marques e Airton Costa Santos, do Democratas Cristãos (DC), do delegado Paulo Márcio, terminou por chamar a atenção, exatamente pelo horário em que ocorreu o encontro.

Uezer e Airton se encontraram para um bate papo exatamente no horário do lançamento da pré-candidatura da delegada Daniele Garcia para prefeitura de Aracaju. “Hoje com o presidente do Patriota Uezer Mota, tivemos uma boa conversa sobre a sucessão municipal de Aracaju”, disse Airton Costa.

Outro fato que chamou a atenção foi, de mais uma vez, a vereadora Emília Corrêa não ter participado do lançamento da pré-candidatura de Daniele, assim como aconteceu na filiação da delegada ao Cidadania, quando alegou ter firmado compromisso anteriormente.

Com informações do radialista Jailton Santana, do programa Jornal da Vida