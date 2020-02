“Realizar uma discussão com qualidade sobre o empreendedorismo”, Marcos Aurélio

Na tarde desta segunda-feira, 03, durante a reabertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o nosso repórter Alex Carvalho conversou com o Diretor de Comunicação, Marcos Aurélio, sobre o final do recesso parlamentar, convocação de aprovados em concurso público e o processo sucessório eleitoral municipal deste ano.

De início, Marcos revelou o convite do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para colocar o seu nome à disposição como pré-candidato ao cargo de vereador em Aracaju.

“Tenho um carinho enorme pelo partido. Inclusive, por meu pai ter sido um histórico filiado da sigla. Estou avaliando, o objetivo na verdade é o de realizar uma discussão com qualidade sobre o empreendedorismo”, ressaltou.

Segundo Marcos, é possível observar os jovens e adolescentes estudando e formando-se, procurando empregos. “Mais o que acontece, na maioria das vezes, é que o emprego está ficando cada vez mais difícil”, frisou. Na ocasião, Aurélio demonstrou preocupação com os excedentes do concurso realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

“O que fazem da vida, aí começa um processo de desilusão, um processo de subemprego. É preciso dizer a esses jovens que existem outras alternativas que não seja apenas através da carteira assinada ou aprovação em concurso público”, enfatizou.

O poder legislativo já convocou 49 aprovados para o preenchimento de vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal da Alese.

Por Elder Santos – com informações do programa Inove Notícias