REPUBLICANOS QUER HELENO SILVA CANDIDATO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

04/02/20 - 07:37:09

Considerada como uma cidade estratégica no Sertão de Sergipe, Canindé de São Francisco já foi governada pelo antigo PRB, hoje REPUBLICANOS. De 2013 a 2016, o ex-deputado federal Heleno Silva assumiu a prefeitura, preferindo não ser candidato à reeleição.

Senador mais votado no município em 2018, Heleno Silva mantém seu nome forte em Canindé, principalmente após os últimos acontecimentos que culminaram no impeachment e logo após retorno ao cargo do prefeito Ednaldo da Farmácia.

A direção estadual do REPUBLICANOS vê no atual momento político-administrativo de Canindé, uma oportunidade para o retorno de Heleno e o fortalecimento do partido em Sergipe.

Essa discussão será aprofundada nas próximas semanas e uma proposta será apresentada ao próprio Heleno Silva. Uma candidatura do ex-prefeito terá, ainda, aval da direção nacional, através do presidente Marcos Pereira, com quem Heleno tem excelente relação.