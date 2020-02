Reunião entre Prefeito e Energisa encaminha várias melhorias para Socorro

04/02/20 - 08:14:59

Desenvolver uma boa relação com as instituições que ajudam o gestor a administrar a cidade é um dos papéis de um bom prefeito. Essa foi a relação celebrada durante a reunião que aconteceu entre o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, sua equipe de secretários, e o diretor presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, na tarde desta segunda-feira.

Durante o encontro, uma série de demandas nas áreas da Saúde, Educação, e urbanização foram apresentadas, com o intuito de promover a ampliação da rede e a adequação de estruturas como as novas UBS, a nova UPA, o Centro de Zoonoses, o conjunto das novas 1.000 casas, e climatização de escolas reformadas.

De acordo com o diretor presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, a Energisa se coloca sempre à disposição dos gestores municipais em nome do bem estar da população sergipana.

“Todos os esforços vão ser direcionados para que as estruturas recebam o que precisam o menor tempo possível. E é uma satisfação poder contribuir para melhorias tão significativas”, afirmou.

Já o prefeito Padre Inaldo elogiou a disponibilidade do diretor em receber a equipe e pela qualidade da equipe técnica que se comprometeu a agilizar todos os processos necessários.

“Aproveito para agradecer a todos pela atenção. A população socorrense certamente é a mais favorecida por está boa relação”, comemorou.

Fonte e foto assessoria