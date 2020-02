Zezinho Sobral segue na defesa da agricultura, infraestrutura e do desenvolvimento

04/02/20 - 11:09:51

Diálogo, transparência, ética e o cuidado com as pessoas são atribuições que o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) coloca em prática desde o início de seu mandato na Assembleia Legislativa. Na abertura dos trabalhos de 2020 nesta segunda-feira, dia 03, Sobral reafirmou o compromisso com a agricultura, infraestrutura, saúde e o desenvolvimento econômico de Sergipe.

“Em 2019, demos muita contribuição para o estado de Sergipe e acredito que em 2020 será da mesma forma. Queremos estar cada vez mais próximo do cidadão, mais unido e mais concatenado com o pensamento da sociedade sergipana, contribuindo da melhor maneira possível e ajudando no desenvolvimento de Sergipe. O foco do nosso mandato é fazer com que os sergipanos, de todos os 75 municípios, tenham, por mais um ano, o orgulho do voto válido. Não paramos no recesso parlamentar, percorremos os municípios, visitamos comunidades, encaminhamos demandas para o Executivo e preparamos ações que serão temas de debates no ano aqui na Alese. Vamos preservar a coletividade, o respeito aos pares e o diálogo para atender as necessidades do povo sergipano”, destacou Zezinho Sobral.

Na opinião do deputado estadual pelo Podemos, o resultado positivo do primeiro ano de mandato e a experiência em gestão ao longo da carreira profissional, credenciam-lhe para atuar cada vez mais de forma determinante na solução de problemas e na elaboração de projetos demandados pelo povo.

“É fundamental agirmos na formulação e na execução de políticas públicas para atender melhor as comunidades. É essencial levar para a discussão no plenário os problemas de Sergipe. Nosso mandato atuará sempre no debate sobre desenvolvimento econômico, geração de empregos e propostas de mobilidade urbana. Continuarei na luta incansável pela conclusão da BR 101 em Sergipe, causa que abracei com força em 2019 cujos resultados já estão visíveis. Vamos fortalecer nossa defesa pela aplicabilidade correta das leis ambientais, pelo crescimento do turismo, o desenvolvimento agropecuário, além de manter o diálogo com os órgãos de controle”, ressaltou.

Zezinho Sobral reforça a importância da Assembleia Legislativa na fiscalização das ações do Executivo, na elaboração e criação de leis e, principalmente, no olhar diferenciado para quem mais precisa. “A Alese é a caixa de ressonância de Sergipe. É a essência da democracia e o instrumento de equidade. É a porta aberta para todas as culturas, necessidades e prioridades da população. É essencial dialogar com entidades, cooperativas e associações para ouvir suas demandas, intermediá-las junto ao poder público e encontrar soluções.

“Continuarei no diálogo com federações, movimentos sociais, associações, militâncias e entidades. Defenderei sempre o homem do campo, a agropecuária sergipana, debatendo e sugerindo soluções de gerenciamento e estímulo à produção, de acesso ao mercado, de capacitação do setor, de modernização com uso de tecnologia e da integração da agroindústria e o produtor rural. Precisamos fortalecer o mercado institucional para que entidades possam adquirir produtos da agricultura familiar. Manterei minha postura de diálogo, atitude e ação, prezando pela eficiência e pelo respeito à ética e aos sergipanos”, complementou o sergipano de Laranjeiras.

Fonte e foto assessoria