A Mulher e o Direito à Cidade será tema de audiência pública

05/02/20 - 13:11:19

O deputado Iran Barbosa anunciou na tribuna na manhã de hoje, 5, que amanhã, terça-feira, dia 6, às 14h, terá audiência pública sobre “A Mulher e o Direito à Cidade”. Segundo o deputado, o evento busca empoderar a responsabilidade da mulher na construção da vida pública.

De acordo com o deputado, a audiência é uma solicitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE). “O objetivo da audiência é ainda, refletir sobre questões ligadas a atuação e inserção das mulher no planejamento das cidades e no mercado de trabalho. Discussão passará por uma série de questões que atendam às necessidades das mulheres quando na construção de cidades, como por exemplo, da oferta de creches nos espaços urbanos, de espaços que agreguem caráter positivos para lutas e pautas que as mulheres apresentam para as cidades, e até, do empoderamentos das mulheres nos espaços municipais”, ressaltou Iran Barbosa.

Stephanie Macêdo – Rede Alese