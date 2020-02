ALMEIDA LIMA DIZ QUE “O PV DESISTIU DE LANÇAR CANDIDATO, MAS EU NÃO”

O diretório municipal de Aracaju do Partido Verde (PV) decidiu não ter candidatura própria para as eleições em Aracaju e com isso, descarta a pré-candidatura de Almeira Lima. As informações são de que a prioridade para o partido será o fortalecimento da chapa que concorrerá à Câmara Municipal de Aracaju.

Essa decisão foi tomada como surpresa por Almeida Lima, que segundo ele, tomou conhecimento, através da imprensa e que, em seguida foi confirmada, já que ele telefonou para a direção do partido que confirmou a decisão. “O diretório do Partido Verde em Aracaju decidiu não lançar candidatura própria no município. Mas não inviabilizou a minha candidatura, já que agora vamos buscar outra agremiação para defender o nosso projeto”, informou Almeida.

Almeida Lima disse que “os mandatos de senador, deputado federal, estadual, vice e posteriormente prefeito me credencia a disputar a prefeitura pela experiência adquirida ao longo do tempo. O PV desistiu da candidatura, mas eu não e portanto vamos buscar outra agremiação”, disse Almeida Lima.

Veja nota divulgada por Almeida

Ao povo de Aracaju

Informado por terceiros, tomei conhecimento no dia de hoje, 05/02, que o Partido Verde – PV decidiu voltar atrás e não mais assumir a minha candidatura a Prefeito de Aracaju na eleição municipal deste ano.

Como esta candidatura foi construída antes mesmo de minha ida para o PV e é respaldada por uma história de trinta e três anos de vida pública lastreada pela ética e condizente com a moral pública, venho comunicar ao povo aracajuano que a minha pré-candidatura a Prefeito de Aracaju está mantida, e que até o dia 4 de abril próximo estarei filiado a outro partido.

Aracaju, 5 de fevereiro de 2020.

José ALMEIDA LIMA