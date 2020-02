Atendimento do Case é prejudicado devido à lentidão do Sistema Hórus do MS

05/02/20 - 10:31:57

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa aos usuários do Centro de Atenção à Saúde (Case) que, devido a problemas técnicos, o sistema Hórus, do Ministério da Saúde (MS), utilizado para a dispensação de medicamentos e insumos, está operando com muita lentidão nesta quarta-feira, 5, e o atendimento está comprometido.

De acordo com a coordenadora do Case, Jéssica Santos, o Ministério da Saúde está sendo contactado desde o início da manhã para que as providências sejam adotadas e o sistema volte a operar em sua plenitude. Porém, até o momento, o Datasus não deu informações sobre o retorno do sistema.

“Infelizmente o atendimento está comprometido, mas a população poderá buscar informações através do whatsapp do Case (98891-2838) sobre o retorno do sistema, sem precisar se deslocar sem a certeza de que será atendida pelo órgão”, informa Jéssica.