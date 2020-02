Axé das Antigas abre a temporada da folia nas praças de alimentação do RioMar

05/02/20 - 05:59:30

Durante o mês de fevereiro, os fãs do axé podem curtir o melhor do ritmo baiano nas praças de alimentação do RioMar Aracaju, em shows gratuitos com artistas da terra

A temporada da folia já está aberta no RioMar Aracaju e promete animar os foliões que frequentam as praças de alimentação Rio e Mar. Durante o mês de fevereiro, artistas sergipanos irão comandar o Axé das Antigas, projeto que reúne uma playlist do ritmo baiano que marcou os grandes carnavais.

O encontro com o axé inicia nesta quarta-feira (5), às 19h, na Praça de Alimentação Rio, com a banda Axé Duo, que tem à frente dois grandes nomes: Júlio e Val. Os músicos sergipanos prometem levantar os foliões com os sucessos do swing baiano.

No dia 12, às 19h, é a vez do cantor Dan Chicleteiro envolver os fãs do Chiclete com Banana com os hits de uma das bandas mais amadas do Brasil. A apresentação acontece na Praça de Alimentação Mar.

Já no dia 13, também às 19h, a animação da galera na Praça de Alimentação Rio fica por conta do Bailinho da Club 80. A banda promete agitar o público e não deixar ninguém parado. Grandes sucessos do axé vão ser relembrados pelo grupo sergipano.

E finalizando a temporada de folia nas praças, no dia 19, às 19h, a Axé Vinil promove uma grande festa tendo como inspiração os hits do axé dos anos de 1980. Agende-se e reúna os amigos, pois o Axé das Antigas promete esquentar as turbinas para o Carnaval 2020. Todos os shows são gratuitos!

Serviço

O quê? Axé das Antigas

Quando? Dia 05 l 19h l Axé Duo l Praça de Alimentação Rio

Dia 12 l 19h l Dan Chicleteiro l Praça de Alimentação Mar

Dia 13 l 19h l Bailinho da Club 80 – Praça de Alimentação Rio

Dia 19 l 19h l Axé Vinil l Praça de Alimentação Mar

Onde? RioMar Shopping – Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Fonte e foto RioMar Shopping