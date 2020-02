Cidadania de São Cristóvão reúne filiados e simpatizantes e discute projetos

05/02/20 - 10:54:09

O Cidadania em São Cristóvão se reuniu na noite desta terça-feira (04), com o objetivo de fortalecer a relação entre os filiados, analisar e discutir o calendário eleitoral, decidir sobre o lançamento da pré-candidaturas de prefeito e Vereadores, e planejar futuras ações.

O Cidadania em São Cristóvão, é formado por pessoas de diversas comunidades e realidades sociais com o propósito de resgatar a dignidade do povo sancristovense, através da renovação de práticas políticas, buscando estar em contato direto com a população, para ouvir suas demandas e fazer o trabalho de conscientização do poder que tem o cidadão no contexto sócio, político e econômico do município.

Para o pré-candidato, coronel Henrique Alves Rocha, esse encontro foi proveitoso e reuniu dezenas de pessoas. “Fizemos um encontro com pessoas que simpatizam com o nosso partido, o Cidadania e ouvimos as reivindicações da população que está completamente desassistída. É por esse motivo que resolvemos lançar a nossa pré-candidatura visando dar melhor condições de vida para a nosso população”, explicou coronel Rocha.