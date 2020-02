Com a paralisação da PC, militares dizem que “o militar fará o que o peixe faz, nada”

05/02/20 - 06:30:49

A paralisação anunciada pelo sindicato dos policiais civis para o próximo dia 19, ganhou a adesão dos policiais militares, segundo informações passadas por um militar que teria participado de uma reunião com as associações.

O sindicado decidiu que policiais civis que atuam na capital e interior sergipano reunidos em Assembleia Geral Ordinária decidiram paralisar por 24 horas no dia 19 de fevereiro.

Sobre essas informações, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) são de as reivindicações apresentadas pelos policiais ao secretário, foram encaminhados para o presidente da assembleia Legislativa e ao governo do estado.

Na noite desta quarta-feira (04), um policial militar enviou um e-mail, onde informa que os militares irão se solidarizar à PC.

A nota diz que “militares de Sergipe serão solidários a paralisação do dia 19 da PC”. Segundo a nota, “nesse dia, o militar fará o que o peixe faz, nada”. A alegação é que, por conta da paralisação, “sem delegacia, para lavrar a ocorrência, não terá atendimento”,

Veja a alegação dos militares para o movimento:

-PRIVAR ALGUÉM DE SUA LIBERDADE SEM LAVRATURA DO FLAGRANTE PODE COMETER CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.

-MENOR DE IDADE NÃO PODERÁ SER CONDUZIDO NO MESMO ESPAÇO DE MAIORES DE IDADE, COM O DÉFICIT DE VIATURA E DE HOMENS NAS CIDADES, MELHOR NÃO CORRER O RISCO DE ABUSAR DA AUTORIDADE.

-SE NÃO TIVER MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, SE NÃO HOUVER SOCORRO OU DESASTRE, ENTÃO POLICIAL MILITAR, NÃO ENTRE EM DOMICÍLIOS.

-SE NÃO HOUVER FUNDADA SUSPEITA NÃO ABORDE.

-O SEU APARELHO CELULAR É PARA O USO PESSOAL E NÃO PARA O ESTADO. NADA DE TIRAR FOTOS OU DE CONSULTAR E MANDAR INFORMAÇÃO PELA REDE DE DADOS AS CUSTAS DO SEU BOLSO.

-NA DIREÇÃO DA VIATURA SIGA ESTRITAMENTE O CÓDIGO DE TRÂNSITO, PARE DE CORRER RISCOS DESNECESSÁRIOS E DE RESPONDER PROCESSO ADMINISTRATIVO.

-NESSE DIA NÃO CORRA O RISCO DE CONSTRANGER PRESO, SIGA O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

NOSSO HEROÍSMO TEM SIDO PAGO COM ATRASOS DE SALÁRIO, COM DEFASAGEM DE SALÁRIO, COM PROCESSOS E FALTA DE PERSPECTIVA NA CARREIRA.

ESSAS AÇÕES JÁ DEVEM SER DEFLAGRADAS E INTENSIFICADAS A PARTIR DO DIA 19

CONSCIENTIZE SEU COMPANHEIRO DE SERVIÇO QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES E LUTE.

Munir Darrage