ESTAMOS ATENTOS AOS FAKES NEWS E VAMOS ACIONAR A JUSTIÇA, DIZ WELDO MARIANO

05/02/20 - 09:48:30

O vereador Weldo Mariano, Presidente da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, pode ser um dos pré-candidatos vítimas de noticias falsas provenientes de ataques orquestrados que já se insinuam em meios de redes sociais e grupos de whatsapp. Ele recebeu vários prints que identificam os autores e também os endereços das postagens em redes sociais.

A Assessoria Jurídica do vereador já está em alerta. Ontem, 04, uma publicação colocou o vereador como autor de uma narrativa que não procede perante a outro vereador, no caso, para com Nailson Marinho. “Só trato de assuntos de natureza administrativa dentro da Câmara Municipal. Não levo às ruas assuntos que são restritos e de essência administrativa interna. No caso de publicações que estão saindo eu afirmo que não procede, é mentira e tentativa de instalar situações entre nós vereadores, mas, que não surtirá efeito em razão de que todos nós nos conhecemos e sabemos do comportamento de cada um. Quanto às noticias falas (fakes news), sabemos a origem e vamos agir”, disse Weldo Mariano.

Notícias falsas estão crivadas como crime cibernético na era da tecnologia e vem ganhando grande discussão na Câmara Federal e Senado. Já existe Delegacia para tratar do assunto e equipe de investigações. As fakes news são calúnias implantadas com determinado fim para macular a imagem de alguém e seu combate deve ser feito por toda sociedade sob o olhar de que todos podem ser vítimas da situação.

Assessoria de Comunicação