Fábio Henrique quer o retorno do Banco do Brasil para a sede de Socorro

05/02/20 - 09:04:19

Já na volta das atividades da Câmara Federal, na noite dessa terça (04), o deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) usou o pequeno expediente para falar sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil que existia na sede de Nossa Senhora do Socorro. O deputado ressaltou que estará ainda essa semana na matriz do Banco, em Brasília, e solicitará o reforço da bancada sergipana.

“Recebemos, de forma triste, a notícia do fechamento da agência do Banco do Brasil na sede do nosso município. Nossa Senhora do Socorro é um município que tem mais de 200 mil habitantes. Ainda essa semana, estaremos na sede do Banco do Brasil, vamos trabalhar junto à classe política de Sergipe para que o Banco do Brasil reveja essa decisão que prejudica a população do município”, declarou Fábio Henrique.

A agência 2346 do Banco do Brasil encerrou as atividades no dia 24 de janeiro de 2020. De acordo com as informações passadas pela gerência, o fechamento se deu por conta da redução das atividades resultante do fechamento de diversas empresas e indústrias em Nossa Senhora do Socorro.