METEOROLOGIA PREVÊ TEMPO NUBLADO E CHUVAS NOS PRÓXIMOS DIAS EM SERGIPE

05/02/20 - 05:08:11

Meteorologia prevê tempo instável com pancadas de chuvas durante a semana, com maior intensidade no Agreste e Sertão. Previsão é que instabilidade climática permaneça nos próximos dias

O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo nublado e com chuva para os próximos dias em Sergipe. No boletim do tempo, emitido pelo Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), do Governo de Sergipe, é observado sobre o estado de Sergipe a aproximação de nuvens carregadas no Alto Sertão sergipano pela parte Norte do estado, caracterizando um clima com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento devido aos sistemas atmosféricos atuantes que causam instabilidades.

O meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral, revela que esse tipo de instabilidade climática é comum nesse período. “São chamadas as chuvas convectivas de verão, essas chuvas são causadas devido aos dias de calor excessivo, quando o ar quente sobe à atmosfera, pois se torna mais leve, criando um deslocamento vertical de massa aquecida de ar, provocando estas chuvas que podem ser intensas e também podem vir acompanhadas de trovoadas, relâmpagos e rajadas de ventos”, explica Overland.

O meteorologista explica ainda que esse tipo de chuva nesse período pode se apresentar de forma benéfica para reserva de água e para os recursos hídricos. “Porém deve ser monitorada para que a intensidade da mesma não apresente risco para o cidadão”, alerta.

Para hoje, terça-feira (04) as previsões continuam indicando possíveis chuvas no Alto Sertão e Agreste e na Grande Aracaju principalmente na parte litorânea e no Sul do estado. “A previsão para os próximos três dias indicam maiores quantidades de chuvas nas áreas litorâneas da Grande Aracaju e Sul sergipano com valores acumulados entre 50mm e 100mm, no Alto Sertão a quantidade de chuva pode chegar a 20mm e no restante do estado os valores esperados são de 2mm à 10mm”.

A Defesa Civil Estadual conta com um sistema de alerta, quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.

Informações e foto ASN