Presidente da Assembleia Legislativa faz visita ao Tribunal de Contas

05/02/20 - 06:50:00

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, recebeu em seu gabinete na manhã desta terça-feira, 4, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo.

A visita institucional foi a primeira do chefe do Legislativo sergipano à Corte de Contas neste início de gestão.

“Vim à posse [do conselheiro-presidente] e agora retorno nessa visita institucional, de amizade e respeito, até porque a Assembleia e o Tribunal de Contas sempre caminharam juntos; vim me colocar à disposição naquilo que for possível para que o Tribunal funcione da melhor maneira possível”, comentou Luciano Bispo.

Já o presidente do TCE agradeceu a visita e enfatizou a relevância do diálogo entre as instituições. “É sempre válida essa interação como forma de facilitar a troca de informações e conhecimentos”, colocou.

Por DICOM/TCE