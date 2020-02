Sebrae disponibiliza capacitações aos empreendedores

05/02/20 - 16:39:46

Cursos e palestras são abordam diversos temas da gestão empresarial

Saber gerenciar um negócio não é uma tarefa fácil. Administrar as finanças, atender bem os clientes, controlar estoques e elaborar estratégias para impulsionar as vendas são atividades que fazem parte da rotina de todos os empreendedores.

E é pensando em auxiliá-los nessas tarefas que o Sebrae preparou para o mês de fevereiro uma vasta programação de capacitações voltadas aos empresários de todos os segmentos. São cursos, oficinas e palestras gerenciais em áreas como atendimento ao cliente, planejamento, gestão, marketing e empreendedorismo.

As atividades são dirigidas àqueles que já possuem uma empresa e a quem busca realizar o sonho de ter o próprio negócio. As ações começam no dia 10, com o curso ‘Como atender melhor seu cliente’, que busca auxiliar os empreendedores a identificar os aspectos que contribuem para a satisfação do cliente, refletir criticamente sobre as ações e procedimentos de atendimento em uma empresa e o planejamento de ações que garantam a satisfação e possam gerar um impacto positivo nos seus resultados.

No dia 12 as capacitações são voltadas para quem deseja planejar a abertura de um negócio e quer aprofundar o conhecimento sobre licitações. Para quem busca avaliar a viabilidade de um negócio, uma boa pedida é o curso ‘Análise de mercado’, que terá início do dia 17. Aqui os candidatos a empresário terão a oportunidade de conhecer os fatores que influenciam o mercado no qual deseja atuar, entendendo sobre aspectos da concorrência, fornecedores, consumidores e fatores que venham a influenciar direta ou indiretamente a ideia de negócio.

Em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), será promovida no próximo dia 19 a palestra ‘Como registrar a marca de sua empresa’. Já no dia 20 o tema é ‘Marketing Digital e redes sociais para pequenos negócios’, apresentando estratégias que auxiliem os empresários ter uma presença digital cativante e, ao mesmo tempo, estratégica.

Palestra sobre o MEI

Para quem busca conhecer os benefícios do programa Microempreendedor Individual (MEI), o Sebrae realiza semanalmente palestras gratuitas sobre o tema. A ideia é orientar o candidato a MEI sobre os requisitos, deveres, responsabilidades e direitos inerentes a abertura de uma empresa.

“As pesquisas que avaliam a taxa de sobrevivência das empresas mostram que os empresários que investiram na capacitação de seus sócios e na mão de obra e aperfeiçoaram seus produtos e processos às necessidades dos clientes foram aquelas que conseguiram se manter no mercado nos últimos cinco anos. Investir em conhecimento é algo essencial para quem deseja se destacar em um ambiente tão competitivo”, ressalta o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

As capacitações serão realizadas na sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.500. Toda a programação está disponível no site www.se.sebrae.com.br. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-570-0800.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante