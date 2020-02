SINERGIA APROVA PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2020 EM ASSEMBLEIA SETORIAIS

05/02/20 - 13:49:13

Na luta contra a privatização do sistema Eletrobrás, trabalhadores organizados no SINERGIA (Sindicato dos Eletricitários de Sergipe) iniciaram os debates para a construção da Campanha Salarial 2020. A manhã e tarde da última segunda-feira (3/2) foram marcados por assembleias realizadas junto aos trabalhadores da Chesf Jardins sobre a campanha salarial e junto à Celse Termoelétrica que aprovou o PPR 2019 (Participação nos Resultados).

Secretário geral do SINERGIA, Gilton Santos explicou que as assembleias serviram para apresentar aos trabalhadores as estratégias para a campanha salarial 2020 e a súmula dos debates que ocorreram no Seminário do Coletivo Nacional de Eletricitários, de 22 a 24 de janeiro, em Salvador/BA, que contou com a presença do ex-ministro da Previdência e ex-ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini.

De acordo com Gilton Santos, antes de discutir a pauta, os trabalhadores precisam estar cientes do cenário do setor elétrico nacional. “O que existe por trás desta famigerada privatização da energia é a concentração dos mesmos grupos econômicos no comando das empresas de energia. Ao contrário do que pregam os privatistas, a chamada concorrência não existe. Então, caso aconteça a privatização da Eletrobrás, o resultado será uma catástrofe para o povo com falta de abastecimento e inevitável aumento na tarifa de energia, levando a população brasileira à escuridão e ao retrocesso”, alertou o dirigente sindical.

No calendário apresentado pelo Coletivo Nacional de Eletricitários, consta o período de 3 a 11/2 para realização de assembleias deliberativas nos estados. No dia 13/2, está prevista a entrega da pauta à Eletrobrás e a primeira rodada de negociação.

#campanhasalarial.

Por Iracema Corso

Foto assessoria