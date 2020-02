Um quadro ainda confuso

É natural que as eleições municipais de outubro deste ano estejam em todas as pautas do momento. O pleito está em gestação e vai esperar apenas mais oito meses para revelar quem sairá vitorioso das urnas, na disputa pela Prefeitura de Aracaju. O encontro de Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira, ocorrido na segunda-feira, provocou especulações e o lançamento da pré-candidatura da delegada Daniele Garcia (Cidadania) também serviu para deduções naturais de um grupo ainda sem musculatura e aparente insatisfação.

Não causou surpresa Jackson e Edvaldo sentarem-se para falar sobre política. Fazem isso já há alguns anos. O frisson provocado foi em razão de JB vir demonstrando que não está satisfeito com algumas composições que podem ser feitas. Mas nada que separe os dois neste momento, para a pré-campanha de outubro. Jackson demonstra interesse de evitar mistura com o centro direita e insiste que Edvaldo deve somar apoio com siglas de centro esquerda. Acha que o grupo sempre esteve desse lado e não deve buscar caminhos diferentes.

Ficará observando e não pretende definir posições agora. Vai deixar para depois do carnaval. Até lá pretende conversar com lideranças de outros partidos para se definir e ir a campo. Não falou sobre apoiar candidatura do PT e deixou evidência que se manterá na posição inicial, em que se alinhava com o prefeito Edvaldo Nogueira, reconhecendo que ele faz uma boa administração, mas que precisa por um olho na política, o que não é fácil, principalmente quando se imaginar recusar apoio por questões ideológicas, coisa que nenhum candidato a qualquer outro mandato fez até hoje.

A questão do Cidadania tem tempero diferente, por apresentar posições que levantaram dúvidas. O partido – rigorosamente controlado pelo senador Alessandro Vieira – fez a escolha da pré-candidata, Daniele Garcia, através de uma pesquisa, registrada no TRE. Até aí tudo bem, se não fosse à avaliação feita por filiados da legenda. A vereadora Emília Corrêa (Patriota), que expôs vontade de ir a disputa, não se mostrou satisfeita com o resultado. Demonstrou isso publicamente em entrevista que concedeu à Fan FM.

Essa insatisfação também foi revelada pelo seu partido. Tanto que ontem o presidente da sigla, Uezer Mota, teve uma conversa com o seu colega do Democracia Cristã (DC), Airton Costa, e trataram sobre sucessão municipal de Aracaju. Por coincidência, o pré-candidato a prefeito da Capital pelo DC é o delegado Paulo Marcio. É bom ficar atento, porque o Patriota não declarou apoio a Daniele, o que gera alguma desconfiança de que o bloco mais à direita corre risco de perder aliado.

Daniela, como pré-candidata à prefeita, já mostrou o tema de campanha ao fazer um discurso e conceder entrevista criticando o Governo de Jackson Barreto e lembrando que foi afastada pelas investigações que atingiam pessoas vinculadas ao Poder. Um membro atuante do Governo anterior respondeu ao dizer que em nenhum momento Daniela e o então delegado Alessandro, que ocupava o cargo de confiança de superintendente da Polícia Civil, foram impedidos de praticarem quaisquer investigações e atuassem dentro da lei.

No final fez uma observação: “eles foram demitidos porque não tiveram a dignidade de pedir demissão dos cargos que ocupavam no Governo”.

JB sobre conversa

Ex-governador Jackson Barreto (MDB), na conversa que teve com o Edvaldo Nogueira (sem partido), segunda-feira, deixou claro que o prefeito precisa ficar com um olho na gestão e o outro na política.

*** – Principalmente com os compromissos históricos do grupo, disse. Insistiu que não abre mão de uma política de centro esquerda.

Elogia as obras

Jackson Barreto disse que ele e Edvaldo Nogueira estão conversando muito bem e é possível que se entendam em relação às eleições deste ano. Jackson elogiou o trabalho do prefeito à frente da administração: “as obras são incontestáveis”.

*** JB disse ainda que vai analisar tudo com Edvaldo, mas que só pretende tratar sobre uma composição em março.

Sobre partido

Jackson Barreto admitiu que o PDT em Brasília tem uma posição, mas no Nordeste tem outra. Lamentou que o ex-ministro Ciro Gomes esteja se entendendo com a direita.

*** – Ele pretende ter ao seu lado um bloco que se ponha contra a esquerda e não apoie Bolsonaro. Tudo isso tem que se verificar.

*** Para Jackson, o discurso de esquerda e direita não está ultrapassado: “pelo contrário, está mais atual do que nunca, em termos de liberdade democrática e inclusão social”.

Márcio contesta

O pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Márcio Macedo, disse ontem que o partido não fez declarações sobre o encontro de Jackson Barreto e Edvaldo Nogueira “e nem criou factoide”.

*** Márcio Macedo disse que só a cúpula do PT pode falar em nome do partido e citou João Daniel, Rogério Carvalho, Jefferson, Eliane Aquino e ele próprio.

*** – O PT, enquanto partido, não tem por hábito se envolver em decisão de outras siglas e nem de outras lideranças, disse.

Emília chateada?

A vereadora Emília Correa (Patriota) demonstrou ontem, em entrevista a Narciso Machado, que ficou magoada pela forma como foi escolhida a delegada Daniele Garcia (Cidadania), para ser pré-candidata à prefeita de Aracaju.

*** Chegou a dizer que “se houve qualquer tipo de arrumação, no futuro todos iremos saber”.

*** O Patriota já orientou: “por enquanto não deve haver apoio à candidatura da delegada”. É que uma corrente do partido defende candidatura própria.

Alessandro explica

O senador Alessandro Garcia (Cidadania) esclareceu, ontem, que a vereadora Emília Corrêa foi “muito clara em reconhecer que a forma de escolha seguiu perfeitamente o pactuado pelo grupo”.

*** Acrescentou que “foi, inclusive, oferecida a todos a possibilidade de indicação de outros institutos de pesquisa para comparação. Ninguém achou necessário, até porque os números são compatíveis com todos os outros conhecidos, ainda que não divulgados”.

*** Alessandro reconhece que “Emília é correta, qualificada e grande representante do povo. Estará conosco nesta caminhada para resgatar Aracaju e reafirmou isso”.

Sobre o vice

Senador Alessandro disse ainda que a definição do (ou da) vice será feita por consenso do grupo, ouvindo diversos agrupamentos políticos que estão próximos do projeto de renovação.

*** – Sempre de forma objetiva e transparente, acentuou.

Sobre a imprensa

Em relação à imprensa. Alessandro Vieira diz que não existe nenhum tipo de insatisfação generalizada: “A imprensa séria e livre é um dos pilares da democracia”.

*** – Já a disseminação de notícias falsas e desinformação, pelo contrário, são ferramentas dos mesmos poderosos de sempre, para corromper a democracia, disse.

*** E concluiu: “Sergipe é um estado pequeno, onde todos se conhecem”.

TRE adia julgamento

Atendendo ao pedido do advogado do PSC, Márcio Conrado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) adiou para o dia 14 o julgamento do processo do pedido de Gilmar Carvalho, para se desfiliar do partido.

*** A decisão jurídica estava marcada para ontem.

*** Gilmar mantém sua posição de disputar a Prefeitura de Aracaju e chegou a reagir à pesquisa realizada pelo Cidadania, que escolheu Daniele Garcia para pré-candidata.

Vai até março

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, disse ontem que ainda existe a possibilidade de Gilmar Carvalho disputar a Prefeitura pelo partido. Vai depender da questão jurídica.

*** Machado admite também que a delegada Georlize Teles (DEM) está muito animada para disputar a Prefeitura e tem trabalhado bastante.

*** Para Machado, entretanto, ninguém vai resolver nada sobre composições e candidaturas até março, quando abre a janela para troca de partidos.

Recebe emissário

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) já foi procurado por emissários de lideranças do PT, para agendar uma conversa entre ele e lideranças petistas.

*** Valadares é o nome do PSB para disputar a Prefeitura e diz que até o momento não houve encontro para tratar sobre eleições municipais de Aracaju.

*** Hoje o PSB realiza reunião na sede do partido exatamente para discutir eleições municipais na Capital.

Sobre Armando

Um grupo de políticos de São Cristóvão, durante almoço no restaurante “Tio Armênio”, acha que o ex-prefeito Armando Batalha não será candidato em outubro, “até porque não pode”.

*** Está anunciando pré-candidatura para colocar o seu filho mais novo, quando houver o impedimento.

*** O grupo acha que a reeleição de Marcos Santana (MDB) é garantida.

Mendonça avisa

O ex-deputado Mendonça Prado avisa que em breve estará voltando aos debates políticos. Diz que quer discutir os temas que mais angustiam a sociedade e analisar os fatos que merecem maior atenção.

*** – Já estou concluindo o período reservado às reflexões, disse. Mendonça Prado deve ser o novo filiado do Democracia Cristã (DC).

Batendo um bom papo

Esquenta sucessão – O encontro de Edvaldo Nogueira com o ex-governador Jackson Barreto provocou vários comentários e acendeu a pré-campanha à Prefeitura de Aracaju.

Conversa muito – Jackson Barreto está conversando muito com lideranças políticas em café da manhã, almoço e jantar. Trata de sucessão municipal.

Monta estrutura – O prefeito Edvaldo Nogueira também tem conversado muito com lideranças para montar uma estrutura forte para a reeleição.

Tem problema – Detalhe interessante rola entre pré-candidatos a vereador: “a maioria deles não aceita filiar-se a um partido que já tenha algum que dispute a reeleição”.

Sofrer derrota – Outro fato que chama a atenção: um partido que tenha oito vereadores na disputa pela reeleição todos podem sofrer uma derrota.

Envia áudio – Presidente Bolsonaro, através de áudio, enviou mensagem aos sergipanos que fizeram filiação no seu partido, Aliança Pelo Brasil.

Casos suspeitos – Treze casos suspeitos de infecção por coronavírus são investigados no Brasil. De acordo O Ministério da Saúde no Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Pobre e velhos – Acontece na Alemanha: aluguel congelado para que pobres e mais velhos não sejam expulsos das áreas centrais.

Critica proposta – Iran deputado Iran Barbosa (PT) ocupa tribuna da Alese para criticar proposta de terceirização das operações do Samu.