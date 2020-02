INSCRIÇÕES PARA O CURSO EXPEDITO DE COMPENSAÇÃO DE AGULHAS MAGNÉTICAS

06/02/20 - 06:29:54

A Capitania dos Portos de Sergipe informa à comunidade marítima que as inscrições para o Curso Expedito de Compensação de Agulha magnética (C-Exp-Ag-Mag) -Turma 01/2020, estarão abertas no período de 20/01 á 09/03/2020.

Os interessados deverão dar entrada na Capitania dos Portos de Sergipe para solicitar inscrição no referido Curso. Podem concorrer às vagas:

– Oficial de Náutica, Mestre de Cabotagem, Contramestre da Marinha Mercante, inclusive aposentados; e

– Oficial ou a Praça da Reserva Remunerada ou Reformados da Marinha do Brasil.

1) Período de realização: 16/03 a 10/04/2020;

2) Local de realização: Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) – Rua Barão de Jaceguay, s/ n, Ponta da Armação – Niterói/RJ – Tel.: (21)2189-3507;

3) Apresentação dos candidatos selecionados: 16/03/2019, às 07h30;

4) Documentos de porte obrigatório: identidade e comprovante de conclusão do Ensino Médio(antigo 2° grau);

5) Traje: esporte, sendo vedado o uso de bermuda, sandália, boné e camiseta sem manga;

6) Despesas: todas as despesas relativas ao transporte, alimentação e hospedagem, ocorridas durante todas as fases do curso, serão de responsabilidade do aluno, não cabendo à Administração Naval qualquer ônus decorrente de possíveis reprovações ou desistências;

Fonte Marinha do Brasil