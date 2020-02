Amor de Mãe- Álvaro debocha da situação de Vitória: ‘Vai lavar privada?’. A advogada perdeu tudo depois de romper o contrato com o empresário

A vida de Vitória (Taís Araujo) virou de cabeça para baixo. Após romper seu contrato com Álvaro (Iransdhir Santo), a advogada precisou vender seu apartamento e arranjar outros meio de sobreviver financeiramente, já que a maioria de seus clientes viraram as costas depois de sua briga com o dono da PWA.