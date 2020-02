Ator e diretor Kirk Douglas morre aos 103 anos. Pai do também ator Michael Douglas, ator teve morte noticiada pela revista ‘People’, na noite de quarta-feira (5)

06/02/20 - 02:39:41

O ator, diretor e filantropo Kirk Douglas, de 103 anos de idade, pai do também ator Michael Douglas, de 75 anos, morreu nesta quarta-feira (5). A informação foi divulgada pela revista People e confirmada por Michael na web.

Kirk, que estava com a saúde debilitada desde 1996, depois de sofrer um derrame, fazia raras aparições públicas, inclusive nas redes sociais do filho e da nora, a atriz Catherine Zeta-Jones. Kirk deixa mulher, a atriz Anne Buydens Douglas, de 100 anos e com quem ere era casado desde 1954, e mais dois filhos, Joel Douglas e Eric Douglas.

“É com enorme tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos”, disse Michael em comunicado enviado à People. “Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro dos filmes que viveu seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão para todos nós nos espelharmos. Mas, para mim e meus irmãos, Joel e Eric, ele era simplesmente pai, para Catherine um maravilhoso sogro, para seus netos e bisneto um (bis)avô amoroso e, para sua esposa Anne, um marido maravilhoso.”

“A vida de Kirk foi bem vivida, e ele deixa um legado no cinema que atravessará gerações vindouras e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer a paz ao planeta”, ainda disse Michael. “Deixe-me terminar com as palavras que eu disse a ele em seu último aniversário e que sempre permanecerão verdadeiras: ‘pai, eu te amo muito e tenho muito orgulho de ser seu filho'”, também postou Michael Douglas em seu Instagram.