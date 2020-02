Bloquinhos provocam alteração no trânsito em vias da capital neste final de semana

06/02/20 - 16:52:39

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, devido à realização de bloquinhos de carnaval, haverá alterações no tráfego em algumas vias da capital neste próximo fim de semana. Na avenida Beira Mar, no sábado, dia 8, terá mudanças no trânsito nos dois sentidos da via, mas de forma gradativa, a partir das 14h30.

Um bloquinho vai desfilar nesta avenida, do Calçadão da Praia Formosa até a rotatória da ponte que dá acesso ao bairro Coroa do Meio. À medida que o trio elétrico e o público forem avançando, os agentes de trânsito vão bloqueando a passagem dos veículos.

Durante a realização do evento, os condutores que estiverem no sentido praias/Centro serão desviados para a avenida Tancredo Neves. Quem estiver no sentido Centro/praias será desviado para a avenida Augusto Maynard.

Além disso, aqueles que atravessarem a ponte da Coroa do Meio, no sentido Beira Mar, não poderão convergir à direita. Já os que seguirão da avenida Jornalista Santos Santana com direção à ponte terão acesso livre.

A SMTT recomenda que a população evite trafegar pela avenida Beira Mar durante a realização do evento e busque rotas alternativas, como as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes e Augusto Franco, por exemplo.

“Os agentes estarão no local para organizar o trânsito e garantir a mobilidade da população, mas, como a avenida é uma das mais movimentadas da capital, recomendamos aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos”, orienta o superintendente da SMTT, Renato Telles. A previsão é que a via seja totalmente liberada às 20h.

Transporte público

Por causa do evento, as linhas do transporte público que passam pela avenida Beira Mar terão seus itinerários alterados, temporariamente, a partir das 14h30.

As linhas alteradas serão: 003 – João Alves/Orlando Dantas, 004 – Santa Maria/Mercado, 007 – Fernando Collor/Atalaia, 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, 035 – Terminal Rodoviário/Nova Saneamento, 051 – Atalaia/Centro, 100 CS1 – Circular Shoppings 01, 100 CS2 – Circular Shoppings 02, 310 – Terminal Rodoviário/Shopping Riomar, 409 – Riomar/D.I.A., 701 – Jardim Atlântico/Centro, 702 – Augusto Franco/Beira Mar e 717 – Mosqueiro/Centro.

Outros eventos

Também no sábado, serão realizados os seguintes bloquinhos na capital, que estão liberados pela SMTT: “Se for Cair, Caia no Carnalucia”, no conjunto Santa Lúcia; e o “Bloco Arrudeio”, na rua Riachão. Já no domingo, dia 9, terá, novamente, o “Bloco Arrudeio”, na rua Riachão; “Bloco Sol Fest”, na rua João Teles; e o “Mamãe Quero Beber”, no conjunto Bugio. Agentes da SMTT estarão nas regiões para auxiliar o trânsito.

Informações e foto SMTT