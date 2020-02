Café com RH: Unit Carreiras lança o “bootcamp” na primeira edição de 2020

06/02/20 - 14:09:56

O evento reuniu representantes de empresas sergipanas em uma palestra com a consultora Ana Karla Cantarelli

O Unit Carreiras, promoveu, na terça-feira 4, no Hotel Go Inn, em Aracaju, um evento de relacionamento com o mercado de trabalho. O encontro reuniu 70 representantes de empresas sediadas em Sergipe com o intuito apresentar os novos projetos da Universidade Tiradentes no trabalho de fomento à empregabilidade. “Esse é um momento que captamos vagas, falamos dos nossos alunos, dos nossos talentos. É uma ocasião de muita troca”, ressaltou Janaína Machado, coordenadora do Unit Carreiras.

A coordenadora da Unit Carreiras – Unidade Sergipe, Maria Luíza de Farias Teodoro, explica que o Café com RH é uma reunião que já faz parte do calendário da Instituição de Ensino Superior. Cerca de quatro cafés são promovidos anualmente junto às empresas parceiras com o objetivo de manter e otimizar o relacionamento com as organizações e entidades para captação de vagas.

“O nosso principal foco dentro do Unit carreiras é a divulgação de vagas, de estágio remunerado ou emprego, para aluno e egresso da instituição. A partir desses encontros surgem novas parcerias e assim fomentamos a captação e divulgação de currículos qualificados de graduandos e profissionais já formados”, salientou.

A diretora de formação profissional da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho-FUNDAT, Sandra Magna de Carvalho, apresentou os projetos do órgão e números positivos de encaminhamentos para o mercado de trabalho.

“Essa aproximação com a Unit é de muita relevância. A Universidade oferece um espaço onde reúne vários parceiros para discutir temáticas importantes, promover articulação com um forte impacto na empregabilidade. E esse também é nosso foco”, disse Sandra Magna.

Durante a primeira edição 2020 do Café com RH, a coordenadora do Janaína Machado, apresentou uma nova ferramenta de estratégia de negócios nas organizações.

“No último evento apresentamos o Innovation Center, agora trazemos uma nova modalidade que é uma aposta no aprendizado prático dos nossos alunos. É o bootcamp, uma arena de treinamento onde os estudantes vão tratar assuntos e problemas reais das organizações. Esse encontro é também um convite para que as empresas tragam questões reais para que nossos acadêmicos resolvam e, também, um incentivo para que façam o próprio bootcamp, buscando soluções customizadas e exclusivas”, enfatizou.

A consultora especializada na área de desenvolvimento de carreira e Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco- ABRH/PE, Ana Karla Cantarelli, foi a palestrante convidada do Café com RH.

Cantareli apresentou as novas exigências de atuação profissional e do ambiente empresarial. “Nós precisamos estar preparados para uma nova atuação diante no mundo VUCA (sigla em inglês para volatility, uncertainty, complexity e ambiguity). O volátil, incerto, complexo e ambíguo, vai pedir mais de qualquer profissional, inclusive os estudantes e as áreas envolvidas. Os RHs precisam analisar sob outra ótica”, esclareceu.

A consultora falou ainda sobre o método ADA que consiste em “amplie sua visão, desenvolva suas habilidades e faça isso acontecer de forma efetiva. Esse é o modelo de olhar para o futuro, uma nova forma, baseado em pesquisas e na necessidade das empresas que precisamos conduzir”, finalizou Cantarelli.

Foto assessoria

Por Amália Roeder