CANTOR DE ARROCHA É ASSASSINADO EM BAIRRO NA ZONA OESTE DE ARACAJU

06/02/20 - 12:43:40

O cantor de arrocha Johnny Douglas dos Santos Jesus, 29 anos, foi assassinado no inicio da manhã desta quinta-feira (06), no bairro São Carlos, em Aracaju.

A Polícia foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o corpo do jovem alvejado em uma rua do bairro, porém até o momento não sabe a motivação do crime que será investigado Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Sergipe.

Quem tiver alguma informação pode ligar para a polícia através do 181 ou 190.