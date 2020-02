Case amplia horário de atendimento externo em mais uma hora

A partir desta semana, o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) passou a funcionar com horário de atendimento externo ampliado em mais uma hora. Isso significa dizer que os usuários podem pegar suas senhas de atendimento até às 14h e não mais até às 13 h como ocorria. A medida é mais um esforço feito pela gestão estadual para melhorar o acesso da população aos serviços da unidade e qualificar a assistência na dispensação de medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

De acordo com a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva, as ações de qualificação da assistência vêm sendo empreendidas desde 2019, quando a Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou o quadro de pessoal, viabilizando a implantação de mais cinco guichês, ampliando de 12 para 17 o número de balcões de atendimento. “Como temos uma grande e crescente demanda, a gestão estadual tem feito vários investimentos no sentido de melhorar os serviços que o Case disponibiliza para a população”, enfatizou a coordenadora.

Atualmente, o Case tem 24.434 usuários com cadastros ativos que geram uma demanda diária que gira entre 600 e 900 pacientes por dia, segundo destacou Jéssica Silva. A unidade faz a dispensação de 170 itens de medicamentos além de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (cadeiras de rodas, bengalas, muletas e etc).

Orientação

Embora o horário de atendimento tenha sido ampliado em uma hora, quanto mais cedo o usuário chegar ao Case, melhor. Buscar atendimento próximo ao final do expediente externo poderá causar tumultos, particularmente nos períodos de maior demanda de pacientes que são o início e o fim do mês, como destaca a coordenadora Jéssica Silva. “Nossa orientação é a de que as pessoas venham tranquilas ao Case, onde são bem acolhidas, mas que não deixem para a última hora para não sobrecarregar o atendimento”, enfatizou.

